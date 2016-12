"Quella contro l'Isis sarà una campagna molto lunga. Ci saranno periodi in cui si faranno progressi e periodi in cui ci saranno battute d'arresto". Lo ha detto il presidente Barack Obama, invocando una coalizione che coinvolga "il mondo intero". "La battaglia contro i jihadisti - ha sottolineato Obama - non è solo militare ma ideologica. Abbiamo raggiunto molti successi, ma siamo preoccupati per la situazione a Kobane".