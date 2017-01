Obama commuta pena Chelsea Manning: sarà scarcerata il 17 maggio

Wikileaks canta "vittoria" - Wikileaks canta "vittoria" su Twitter dopo che Barack "Obama ha commutato la pena a Chelsea Manning da 35 a 7 anni". "Grazie a tutti coloro che hanno fatto campagna per la clemenza a Chelsea Manning. Il vostro coraggio e la vostra determinazione hanno reso possibile l'impossibile", ha cinguettato Julian Assange, fondatore dell'organizzazione.



Assange: "Thank you to everyone who campaigned for Chelsea Manning's clemency. Your courage & determination made the impossible possible."