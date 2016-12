Obama: "Colpire ancora l'Isis"

Da Cuba, dove si trova in visita ufficiale, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama invita a restare uniti nella lotta all'Isis. "La coalizione internazionale continuerà a colpire l'Isis - ha detto in un'intervista a Espn -. Gli attacchi in Belgio sono un esempio in più del perché il mondo intero deve unirsi nella lotta al Califfato".