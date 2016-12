Obama, carta di credito respinta: il conto lo paga Michelle

Fortuna c'era anche lei, moglie pragmatica e rapida come sempre. Altrimenti per Obama sarebbe stata una serata senza lieto fine. Perché anche al presidente Usa capita che venga respinta la carta di credito, e il ristorante attenda comunque che il conto venga pagato. Così è stata Michelle a saldare la cena. E' accaduto a New York alla fine di settembre, nei giorni dell'Assemblea generale dell'Onu.

E' stato oggi lo stesso presidente a raccontare divertito l'episodio: la cameriera gli ha dovuto comunicare: "Sorry Mr. President, ma la sua carta è stata rifiutata". Per sua fortuna, Michelle aveva la sua che è stata accettata. Succede, ha spiegato Obama, "quando non usi la carta quasi mai e quindi si insospettiscono quando per una volta invece ci vuoi pagare un conto, anche se sei il presidente".