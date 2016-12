Obama:bene donne "combattenti"

Un "passo storico" che renderà le "nostre forze armate ancora più forti". Lo afferma il presidente americano, Barack Obama, commentando il via libera alle donne per combattere in prima linea. La transizione che porterà all'attuazione delle nuove norme "sarà gestita in modo responsabile, così che le nostre forze armate si manterranno pronte e con una professionalità senza precedenti".