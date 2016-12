Obama attacca Trump: "Nemmeno i repubblicani sanno di che parla"

Non cita direttamente Donald Trump ma Barack Obama sferra un duro attacco contro di lui durante l'intervento al fianco di Hillary Clinton in North Carolina. "Se votate per l'altra squadra non è per via dell'economia... perfino i repubblicani non sanno di cosa il loro candidato parli". Stilettata anche sull'immigrazione: "A meno che non siate nativi americani qualcuno vi ha portato qui, e non tutti avevano le carte in regola quando arrivarono".