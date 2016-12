Obama: andremo sul pianeta Marte entro gli anni 2030

"Gli Stati Uniti saranno su Marte entro gli anni 2030 ". Lo ha annunciato il presidente Barack Obama in un intervento sulla Cnn. "Stiamo lavorando in partnership con alcune aziende private - ha spiegato Obama - per inviare degli esseri umani, una missione con l'obiettivo di rendere le nostre vite migliori qui sulla Terra".

Gli americano, dunque, stanno già lavorando per costruire "nuovi habitat" in previsione di missioni nello spazio. "Habitat - spiega il presidente americano - che possano sostenere e trasportare astronauti in missioni di lunga durata nelle profondità dello spazio. Queste missioni ci insegneranno come gli esseri umani possono vivere lontano dalla Terra, cosa fondamentale in vista del lungo viaggio verso Marte".