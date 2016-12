Obama al G20: "Crescita lenta"

"L'economia globale sta crescendo, ma cresce troppo lentamente. E il mio messaggio al G20 sarà chiaro: abbiamo bisogno di agire per rafforzare la crescita in modo che ne possano beneficiare tutti". A dirlo è il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, in un'intervista al "Financial Times". "L'America non può essere l'unico motore della crescita globale - ha sottolineato Obama -. Così facendo si metterà a rischio la sostenibilità della ripresa".