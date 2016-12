Obama ad American Idol invita gli americani ad andare a votare

Il presidente Usa Barack Obama è intervenuto durante l'ultima puntata della quindicesima serie di American idol, invitando gli statunitensi a votare. In un messaggio video, Obama ha spiegato che "Per più di dieci anni lo show ha motivato i giovani americani a votare, spesso e con entusiasmo. Votare è uno dei diritti fondamentali della nostra democrazia. Mi piacerebbe che votare fosse facile come ad American Idol, e stiamo lavorando per questo".