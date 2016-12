Obama a repubblicani: criticare Trump e sostenerlo non ha senso

"Non si può ripetutamente denunciare le parole" di Donald Trump sulle donne "e poi continuare a sostenerlo" nella sua campagna "per diventare la persona più potente del pianeta". Così il presidente americano Barack Obama ha criticato i repubblicani che, pur prendendo le distanze dal video in cui il tycoon usa parole volgari e sprezzanti nei confronti delle donne, non hanno ritirato il loro appoggio alla sua candidatura alla Casa Bianca.