Obama a Renzi: "Siete tra i nostri più grandi alleati" | Il premier: "Insieme a voi affrontiamo le nuove sfide"

Obama ha poi detto: "E' l'ultima visita e cena di Stato che faccio da presidente. Abbiamo tenuto il meglio per la fine. Siamo qui perché i padri fondatori americani hanno avuto ispirazione direttamente dall'Italia".



E ancora: "Non sono così fortunato da avere antenati italiani, ma mi considero un italiano onorario. Il nostro amore per l'Italia è profondo".



Renzi a Obama: "Con voi fronteggiamo le nuove sfide" - Da parte sua, Renzi ha elogiato così il presidente degli Stati Uniti: "Historia magistra vitae, la storia è insegnante di vita e con te, Mister Presidente, la storia si è fatta". Il premier italiano ha poi elencato le sfide comuni di "costruire ponti e non muri, di sostenere la crescita", di combattere il terrorismo. E, citando Dante: "C'è un'espressione del poeta fiorentino che non posso tradurre: 'Fatti non foste a vivere come bruti ma per seguir virtute e canoscenza'. La nostra missione non è seguire la brutalità, ma i valori, la conoscenza. Questa è la scelta per noi oggi e credo che noi non ci stancheremo mai di essere veri amici, partner solidi degli Usa, con questo spirito".