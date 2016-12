Obama a Merkel: aiuti per migranti

Il presidente americano Barack Obama ha promesso alla cancelliera tedesca Angela Merkel di sostenere "sostanzialmente" gli sforzi in atto per risolvere la crisi dei rifugiati in Medio Oriente ed Europa. Lo ha riferito un portavoce del governo tedesco. Obama e la Merkel hanno parlato al telefono giovedì sera: i due hanno convenuto che per la crisi siriana, così come per quella in Ucraina, ci potrebbe essere solo una soluzione politica.