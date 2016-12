Obama a Londra: "Insieme, Usa e Gran Bretagna rendono il mondo più sicuro e migliore"

"Cameron è un grande amico e un partner affidabile", ha continuato Obama, parlando poi anche della regina, una "fonte d'ispirazione per me e per altri in tutto il mondo, una delle mie persone preferite".



"Il meglio del Regno Unito nell'Ue" - "Il Regno Unito - ha ribadito Obama - dà il meglio di sé nell'Unione europea. Tutti noi amiamo la nostra sovranità", ammettendo che "noi siamo piuttosto espliciti su questo". Però, ha aggiunto, "anche gli Stati Uniti riconoscono che la loro sicurezza è rafforzata dalla partecipazione a organizzazioni come la Nato e il G7. "Siamo più forti insieme".



Secondo l'inquilino della Casa Bianca insomma, il Regno Unito dovrebbe restare nell'Unione europea ed esprimersi contro la Brexit al referendum, "ma sto solo dando la mia opinione", ha chiarito, affermando che l'Unione europea "ingrandisce il potere del Regno Unito, anziché diminuirlo". Ha inoltre avvertito che, se la Gran Bretagna uscisse dall'Ue con il referendum del 23 giugno, un accordo commerciale bilaterale fra Usa e Gran Bretagna "non sarebbe immediato".



I vantaggi di un mercato unico secondo Obama - E ancora, il presidente ha sottolineato che "il mercato unico accresce la prosperità della Gran Bretagna e l'Unione europea amplifica i valori britannici. Gli Stati uniti vogliono che l'influenza del Regno Unito cresca nell'Ue. Le nazioni più forti non sono quelle che restano da sole, ma sono quelle che lavorano insieme".