Obama a Johnson: "Adoro Churchill, ho il suo busto in ufficio"

Barack Obama replica al sindaco di Londra Boris Johnson, che lo ha accusato di aver rimosso dallo Studio Ovale un busto di Churchill per via delle sue origini keniane, e afferma: "Adoro Churchill e ho un suo busto nel mio ufficio privato". Il primo cittadino della City, contestando l'appello del presidente al Regno Unito a restare in Ue, aveva parlato di "avversione ancestrale" di Obama per il colonialismo britannico, di cui Churchill fu difensore.