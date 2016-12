Obama a Hiroshima, niente scuse ma un appello: "Basta armi nucleari"

"Serve una rivoluzione morale" - "La rivoluzione tecnologica deve essere accompagnata da una rivoluzione morale", ha detto Obama durante il discorso al Memoriale della Pace, affermando inoltre che il mondo ha "ripetuto gli stessi errori delle precedenti generazioni", usando le guerre come mezzo di conquista. "Dobbiamo fare il possibile per distruggere gli armamenti o bloccare i fanatici dall'impadronirsi di questi".



"Non usare per fare del male gli strumenti che fabbrichiamo" - "La guerra fa parte della storia dell'uomo ma abbiamo imparato che non dobbiamo utilizzare gli strumenti che abbiamo fabbricato per far del male", ha detto ancora Obama. "La guerra nucleare ha raggiunto qui il suo picco peggiore", ha aggiunto.



"Siamo a Hiroshima per pregare per i morti ma anche per chiederci chi siamo, chi potremo diventare - ha aggiunto Obama -. Siamo qui per toccare con mano una terribile forza, per pregare per i morti: centinaia di migliaia di giapponesi, e anche coreani, e anche decine di americani hanno perso la vita. Le loro anime ci parlano, ci chiedono di andare avanti, di chiederci chi siamo, chi potremo diventare".



Al Parco della pace - Al suo arrivo al Parco della pace, il presidente degli Stati Uniti era stato accolto dal primo ministro nipponico Shinzo Abe. Il leader americano, poco dopo, è entrato nel Museo del Parco, dove sono conservati molti commoventi e drammatici reperti del bombardamento atomico.



L'incontro con alcuni sopravvissuti - Al termine del suo discorso, Obama si è intrattenuto per qualche minuto con alcuni sopravvissuti alla bomba nucleare. Dalle immagini mostrate in mondovisione, Obama e i superstiti giapponesi sono apparsi sorridenti. Poco prima un sopravvissuto aveva detto: "Non voglio le scuse di Obama, solo stringergli la mano, senza odio. Non mi sarei mai aspettato di vivere fino al giorno in cui avrei visto una cosa del genere".