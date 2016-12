Obama a Hiroshima il 27 maggio: sarà il primo presidente Usa a farlo

Barack Obama sarà il primo presidente americano a visitare Hiroshima il prossimo mese, in occasione del summit G7 di Shima, nel Giappone centrale. Con molta probabilità Obama si recherà nella città devastata dall'atomica il 27 maggio. La Casa Bianca sarebbe già al lavoro per pianificare la visita: Obama depositerà una corona di fiori davanti al Memoriale della Pace e successivamente farà un discorso vicino a ground zero.