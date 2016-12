Obama a Erdogan:"Stop tensioni con Mosca" "Concentrarsi contro il nemico comune Isis"

"Abbiamo parlato del modo in cui Turchia e Russia potrebbero lavorare per ridurre le tensioni", ha aggiunto il presidente americano. Gli Stati Uniti, ha poi sottolineato, assicurano il loro solido impegno per "la sicurezza della Turchia e la sua sovranità", riconoscendo il diritto del Paese alleato della Nato il diritto all'autodifesa.



Obama ha quindi garantito ad Erdogan che gli Usa sono molto interessati ad accelerare le loro relazioni militari con la Turchia. Il presidente americano ha anche riconosciuto ad Ankara il merito di aver generosamente accolto i rifugiati siriani e allo stesso tempo di aver rafforzato la sicurezza lungo i suoi confini con la Siria.



Dal canto suo Erdogan ha detto: "Come le forze della coalizione, siamo determinati a continuare la lotta contro l'Isis, e le forze dell'Isis sul terreno". Il presidente turco ha quindi auspicato che le discussioni a Vienna sulla Siria portino a un "sospiro di sollievo per l'intera regione".



Erdogan ha poi affermato: "I bombardamenti dei caccia russi hanno fatto oltre 500 vittime tra i civili in un'area della Siria abitata dai turcmeni dove l'Isis non è operativa". "Sono persone di origine turca, e quell'area è continuamente bombardata", ha sottolineato.