Obama: "A Dallas la polizia sta facendo bene le cose, stop violenze"

"A Dallas la polizia sta facendo bene le cose, come chiede Black Lives Matter". Lo ha detto il presidente Usa Barack Obama auspicando relazioni migliori tra le forze dell'ordine e la comunità nera americana. E mentre la tensione resta alta in tutto il Paese, Obama ha ribadito che le violenze contro la polizia sono inaccettabili, e si rivoltano automaticamente contro le cause difese dai manifestanti, anche se sono le migliori possibili.