Obama:a Cuba parlerò di diritti umani

"Incontrerò il presidente Castro per discutere come continuare a normalizzare le relazioni, anche rendendo più facile il commercio e, per i cubani, l'accesso a internet e l'avvio di attività imprenditoriali", ha spiegato Obama, sottolineando come "con i nuovi wi-fi hotspot più cubani stanno cominciando ad andare online e ad ottenere informazioni dal mondo esterno".



"Incontrerò membri della società civile, uomini e donne coraggiosi che hanno dato voce alle aspirazioni del popolo cubano", ha proseguito, impegnandosi a "riaffermare che gli Usa continueranno a sostenere i valori universali come la libertà di parola, di riunione e di religione".



Obama vedrà anche imprenditori cubani "per aiutarli ad iniziare nuove iniziative imprenditoriali". E parlerà "direttamente al popolo cubano dei valori che condividiamo e di come possiamo essere partner mentre loro lavorano per il futuro che vogliono".