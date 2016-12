Obama a Cameron:nuovi aiuti a Siria

Il segretario di Stato John Kerry annuncerà nuovi aiuti per la Siria nella conferenza dei donatori in programma a Londra. Lo ha detto il presidente americano Barack Obama al premier britannico David Cameron in una telefonata in cui hanno parlato anche della situazione in Libia. Entrambi hanno chiesto che ci sia un miglior accesso degli aiuti umanitari in Siria e di come porre fine allo stallo politico in Libia.