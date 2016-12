Obama a Berlino: "Se fossi tedesco voterei Angela Merkel" | La cancelliera: "Collaborerò con Trump"

"Se fossi tedesco e potessi votare in Germania, sceglierei Angela Merkel". Lo ha detto il presidente americano uscente Barack Obama, in una conferenza stampa congiunta a Berlino con la cancelliera tedesca. " Spero che Trump manterrà un approccio costruttivo con la Russia , ma senza cedere quando Mosca devia dalle norme internazionali", ha aggiunto. Dal canto suo la Merkel ha affermato che farà "di tutto per collaborare bene con il neo presidente" .

"Tutto ciò che posso dire è che Angela Merkel è stata un'alleata eccezionale e forse l'unico leader rimasto tra i nostri alleati più stretti che era in carica quando sono arrivato", ha proseguito Obama, alla sua visita in Europa in qualità di numero uno della Casa Bianca.



"Incoraggiato dalle parole di Trump sulla Nato" - Il presidente degli Stati Uniti si è poi detto "incoraggiato" dalle dichiarazioni di Donald Trump sulla Nato. Il tycoon ha infatti parlato di "un impegno che non cambia". "La nostra alleanza con i nostri partner della Nato - ha aggiunto Oabam - è stata una pietra angolare della politica estera degli Stati Uniti da quasi settant'anni".