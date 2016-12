O.J. Simpsons, verso la riapertura del caso della moglie accoltellata

Il caso del delitto rimasto irrisolto della moglie di O. J. Simpson torna alla ribalta: è spuntato dal nulla un coltello, trovato nella casa dell'ex campione di football, in carcere per sequestro di persona e rapina, e consegnato da un poliziotto in pensione che lo avrebbe custodito per anni a Los Angeles. La notizia è stata resa pubblica 22 anni dopo l'accoltellamento di Nicole Brown e Ronald Goldman, per cui non è mai stato trovato un colpevole.

La Polizia di Los Angeles ha confermato in una conferenza stampa che al momento il coltello è sottoposto ai necessari test, condotti a tutto campo proprio per la natura del ritrovamento e le molte domande che lascia senza risposta. Si sa che era stato consegnato ad un agente di Polizia ma non si conoscono i tempi esatti.



Considerato però che l'ex proprietà di OJ Simpson in questione è stata demolita intorno al 1998, si presuppone che il poliziotto ne fosse venuto in possesso in quel momento, da parte di un operaio sul cantiere. Perche' allora non lo consegnò subito? E non è nemmeno chiaro quale fosse lo status di quell'agente a quel punto. Al momento risulta in pensione, sembra però che anche quando ricevette il coltello non fosse in servizio.



La moglie di OJ Simpson, Nicole Brown, e il suo amico Ronald Goldman furono trovati morti nel 1995. Il caso è da considerarsi formalmente ancora aperto visto che un colpevole non è stato trovato. OJ Simpson infatti, dopo quel clamoroso processo che spaccò l'America, fu scagionato dall'accusa di omicidio e per questo non puo' essere nuovamente accusato dello stesso crimine.