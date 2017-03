Nyt: Uber usa applicazione per evitare controlli anche in Italia

Uber utilizzerebbe da anni un programma per aggirare i controlli delle autorità nei Paesi dove il servizio è sottoposto a restrizioni o è completamente vietato. Tra questi Paesi figura anche l'Italia. Lo riporta il New York Times, citando alcuni dipendenti della società californiana. Il programma, introdotto nel 2004 e pare ancora in funzione, si chiama Greyball ed usa informazioni raccolte attraverso la app di Uber.