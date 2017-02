Nyt: "Putin sfida Trump, schierato nuovo missile cruise"

La Russia ha segretamente schierato un nuovo missile cruise, nonostante per gli Stati Uniti si tratti di una violazione dei trattati sugli armamenti che hanno portato alla fine della Guerra Fredda. E' quanto riporta il New York Times, citando fonti del governo e sottolineando come la mossa di Vladimir Putin rappresenti una sfida a Donald Trump nel momento in cui il presidente americano auspica a migliorare i rapporti con Mosca dopo l'era Obama.