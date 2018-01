Nyt: Israele pensò di colpire aereo commerciale per uccidere Arafat

Israele ha pensato anche di abbattere un aereo commerciale che volava sul Mediterraneo per uccidere Yasser Arafat. Lo riporta il New York Times Magazine in una lunga inchiesta che ripercorre decenni di inutili sforzi israeliani per tentare di eliminare il leader dell'Olp. L'episodio dell'aereo risale al 23 ottobre 1982.