NYT: hacker russi violarono e lessero le email del presidente Obama

01:47 - Hacker russi sono riusciti a leggere email non classificate del presidente Barack Obama. Lo riporta il New York Times citando un rappresentate dell'amministrazione americana, secondo il quale le email sono state lette durante l'intrusione nella rete di computer della Casa Bianca lo scorso anno.

Gli hacker non sarebbero riusciti però a penetrare nel sistema del Blackberry di Obama, ma sono riusciti a entrare negli archivi delle e-mail del personale della Casa Bianca, con cui il presidente ha contatti regolarmente.



Le reti protette, quelle classificate, non hanno subito alcuna intrusione ma - afferma il New York Times - in molti casi le email non classificate contengono più informazioni sensibili, includendo scambi con diplomatici, programmi e anche dibattito politico. Non è chiaro il numero di mail alle quali gli hacker hanno avuto accesso né il loro contenuto.



La gravità dell'intrusione dello scorso anno è stata subito riconosciuta, con i responsabili alla sicurezza informatica che si sono riuniti quotidianamente per settimane per cercare di risolvere il problema e capire come rendere la rete più sicura. L'attacco hacker ha riaperto il dibattito sulla presenza in rete di Obama.