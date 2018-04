Nyt: Fbi da avvocato Trump anche per audio volgare su donne

Gli agenti dell'Fbi che hanno perquisito l'ufficio e l'hotel usati da Michael Cohen, l'avvocato personale di Trump, stavano cercando anche tutti i documenti riguardanti la registrazione di "Access Hollywood", in cui il tycoon fa commenti volgari contro le donne, vantandosi di poterle afferrare per i genitali. Lo scrive il Nyt, citando fonti secondo cui si punterebbero ad accertare se Cohen abbia tentato di cancellare informazioni dannose per Trump.