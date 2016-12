Nyc, asta record per Giacometti

Un altro record dell'"asta del secolo" di Christie's a New York. Dopo i 179 milioni battuti per le "Donne di Algeri (versione O)" di Picasso, "Pointing man" dello svizzero Alberto Giacometti ha battuto il record per ogni opera di scultura mai venduta all'asta con oltre 141 milioni di dollari pagati. Il record precedente era dello stesso Giacometti, con "Walking Man", battuto nel 2010 per 104,4 milioni di dollari.