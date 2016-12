NYC, affonda rimorchiatore:un morto

E' di un morto e due dispersi il bilancio di un incidente avvenuto sul fiume Hudson a New York, dove un rimorchiatore è affondato dopo essersi scontrato con una chiatta nei pressi del ponte Tappan Zee in costruzione. Le correnti sono troppo forti perché le squadre di salvataggio possano immergersi. Il ponte, situato 40 chilometri a nord di New York, è uno dei più frequentati dello Stato: ci sono lavori di ristrutturazione.