NY, stupro gruppo: presi 4 minori

Quattro minorenni sono stati fermati a New York in relazione a un presunto stupro di gruppo ai danni di una diciottenne in un parco giochi di Brooklyn; un quinto sospetto è ricercato. La giovane sarebbe stata avvicinata in un parco dov'era andata col padre; uno dei cinque avrebbe puntato la pistola contro il genitore della ragazza intimandogli di andarsene; la giovane sarebbe poi stata violentata da tutto il branco.