Ny, poliziotto ferito: un fermo

Un uomo di 35 anni è stato fermato in seguito al ferimento di un poliziotto nel tardo pomeriggio di sabato a New York, nel Queens. A quanto si apprende si tratta di un residente della zona che è stato trovato in un'abitazione non sua, raggiunta passando attraverso i giardini e cortili delle case. Dalle prime informazioni emerge inoltre che potrebbe trattarsi di un individuo noto alle autorità e con precedenti.