NY, il sindaco contro le "desnudas" a Times Square: "Basta ragazze nude in centro"

Camminano per Times Square in topless, decorate con un body painting della bandiera a stelle e strisce statunitense. Si fanno immortalare con i turisti e raccolgono le mance. Sono le "desnudas", un gruppo di giovani diventare ormai delle celebrità a New York. La situazione però non piace al sindaco Bill de Blasio, che vorrebbe vietare alle ragazze di presentarsi ancora svestite nella piazza più conosciuta della metropoli.

"Quello che fanno è sbagliato. Posare in topless per soldi è una transazione d'affari che la città deve sorvegliare", ha dichiarato De Blasio. Le ragazze seminude hanno attirato anche le critiche dei commercianti della zona, ma la polizia finora non ha potuto agire nei loro confronti. Le ragazze per la legge sono equiparate ad artisti e figuranti di strada, come musicisti, mimi e statue viventi. Non è infatti vietato mostrare il seno, se fatto per scopi artistici.



La situazione comunque non piace al major, che contesta la definizione di "arte" per questo business. Nel frattempo i turisti però sembrano apprezzare.