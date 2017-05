Ny, asta record per un Basquiat: opera venduta a 110 mln di dollari

Asta record per un dipinto di Jean-Luis Basquiat che rappresenta un teschio, venduto per 110,5 milioni di dollari, uno dei prezzi più alti mai pagati per un'opera di arte contemporanea. Ad aggiudicarsi la tela l'imprenditore giapponese Yusaku Maezawa: già l'anno passato il miliardario, e collezionista, aveva acquistato un'altra opera di Basquiat per quella che era allora una cifra record, 57 milioni di dollari.