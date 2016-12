00:02 - I due poliziotti colpiti a morte a Brooklyn sarebbero stati ammazzati da un afroamericano per vendicare l'uccisione di Michael Brown e Eric Garner, i due giovani uccisi da agenti . E' quanto sostengono gli investigatori, come riferisce il New York Post. "E' stata un'esecuzione", ha insistito un agente. I nomi delle vittime non sono stati resi noti in attesa di informare le famiglie.