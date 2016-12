Nuovo video shock dell'Isis, bimbi kazaki addestrati ad uccidere

23:19 - Nuovo video shock dell'Isis. Nel filmato si vede un gruppo di bambini kazaki, figli di quelli che vengono definiti "nuovi combattenti", addestrati a usare i kalashnikov e a combattere al grido di "Allah u Akbar". "Sarò uno di quelli che sgozzerà gli infedeli", dice un bimbo dal'età di circa 10 anni. La sequenza, di 15 minuti, è stata rilanciata dal "Site", sito web che monitora i gruppi estremisti.

Terribili le immagini. Il filmato mostra una ventina di bambini a bordo di quello che sembra uno scuolabus arriva in un edificio. "Insegniamo loro l'arabo e l'Islam" dice uno degli "insegnanti" mentre prende la matita di un ragazzino e lo aiuta a scrivere che "non c'è altro potere che quello di Allah". Si tratta, viene affermato, dei figli dei combattenti che sfilano armati fino ai denti nella prima parte del video: secondo il video, sono tutti originari del Kazakhstan, repubblica centro-asiatica dell'ex Urss a maggioranza musulmana.



Come se fossero a scuola - Sembra tutto irreale: gli scolari sono seduti ai banchi verdi, ordinati, come fosse una vera scuola. Ma poi le immagini assumono tutt'altro carattere: i bimbi sono tutti in uniforme. Uno smonta e poi riassembla un kalashnikov. "Sono la nuova generazione, saranno loro che scuoteranno la Terra", recita una voce fuori campo. Poi prendono tutti le armi, mirano inginocchiati i bersagli. Seguono addestramenti fisici, come fosse una versione araba di Full Metal Jacket, lezioni di arti marziali.



La scena cambia ancora. Ora alcuni dei bimbi hanno il volto coperto. Abdullah no: "Il mio leader è Abu Bakr al Baghdadi", risponde a una domanda. Cosa farai da grande? "Sarò uno di quelli che sgozzerà i kafiri (infedeli, ndr)", dice il piccolo, che avrà al massimo 10 anni.



Inizia quindi la litania, la stessa degli altri video targati Isis, dall'Iraq all'Algeria, con tutti i bimbi in gruppo e la bandiera nera che campeggia dietro di loro. "Vi uccideremo infedeli, inshallah (se Dio vuole) vi sgozzeremo". In sottofondo parte la musica: i "baby soldati" del Califfo sfilano con le armi.



Il video è solo l'ultimo capitolo di una giornata di propaganda mediatica dell'Isis caratterizzata dalla pubblicazione di una nuova "puntata" della saga di John Cantlie, in cui il prigioniero trasformato i reporter della causa jihadista accusa Obama di aver deciso di "lasciar morire gli ostaggi" rifiutando di trattare "come invece fanno gli europei".



Bandiera Isis su San Pietro - Mentre nell'ultimo numero della rivista 'Daqib', dopo essersi attribuito la paternità di recenti attacchi di lupi solitari entrati in azione in Canada e in Australia (su "diretto appello del Califfo" al Baghdad), l'Isis insiste: "Piazzeremo la nostra bandiera su Roma", il simbolo della cristianità.