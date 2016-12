Nuovo video Isis: "Vinceremo i crociati e realizzeremo la nostra preghiera a Roma"

Online è comparso un nuovo video della propaganda Isis: un kamikaze, prima di compiere la sua operazione suicida a Bengasi, in Libia, si rivolge ai jihadisti in Iraq e Siria e augura loro la "vittoria" e di "pregare a Roma". "C'è la crisi, ma dopo la crisi realizzerete la vostra preghiera a Roma come ha promesso il profeta - dice il terrorista -. Non preoccupatevi dell'unità dei crociati e dei tiranni arabi contro di voi, Dio ci darà la vittoria".