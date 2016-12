L'Isis torna a rivendicare la strage di Dacca dove hanno perso la vita anche nove italiani. "Quel che avete visto in Bangladesh è un assaggio - minacciano gli jihadisti in un video pubblicato in Rete -. Ciò si ripeterà, ripeterà e ripeterà sino a quando voi avrete perso e la sharia sarà applicata in tutto il mondo". Le autorità bengalesi, tuttavia, continuano ad attribuire l'attentato a gruppi terroristici locali e non allo Stato islamico.

Nel video, tre delle persone che parlano sono di origine bangladese, anche se non è stato possibile identificarle immediatamente. "La Jihad che ora è arrivata in Bangladesh è stata promessa dal profeta Maometto", ha affermato uno di loro. Il video del gruppo estremista inizia con immagini dei recenti attacchi di Parigi, Bruxelles e Orlando, tutti rivendicati.



Il combattente, che parla sia in inglese sia in bengalese, afferma che il suo Paese deve sapere di far parte di un vasto campo di battaglia in cui i jihdisti vogliono portare il transnazionale califfato che è stato autoproclamato nel 2014. "Voglio dire ai leader del Bangladesh che la jihad che vede oggi non è lo stesso del passato", ha dichiarato il militante da una strada di Raqqa, capitale de facto dello Stato islamico in Siria.