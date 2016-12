Nuovo video con l'ostaggio britannico: "Isis svelerà verità scomode"

Nel video della durata di 6 minuti e 30 secondi distribuito su Twitter, Cantlie compare seduto a un tavolo mentre legge un foglio di carta. L'ostaggio britannico dice che l'Isis ha iniziato una operazione "a lungo termine" per catturare gli occidentali entrati in Siria nel 2013 e poi ha cercato di negoziare con i loro Paesi per il rilascio. I cittadini provenienti da Danimarca, Germania e Spagna sono stati liberati dopo negoziati - sottolinea Cantile - ma gli americani e i britannici sono stati "ostacolati" dai loro rispettivi governi.



Cantlie quindi legge un presunto scambio di email tra le famiglie dei prigionieri e l'Isis dove i familiari si lamentano del mancato aiuto del governo Usa. "Ora gli elementi ricorrenti in queste email è che il governo Usa non stava facendo assolutamente nulla per aiutare le famiglie coinvolte in questa trattativa. I mujaheddin ci hanno detto che ai nostri governi non importava nulla di noi e noi non ci credevamo. Ci hanno detto che non valevamo nulla e non ci abbiamo creduto. Ci è stato detto che avremmo iniziato a morire e non abbiamo creduto nemmeno a questo", dice l'ostaggio britannico.



E ancora: "La mente umana ha una incredibile capacità di autodifesa in situazioni difficili. Ma era tutto vero. I nostri governi hanno scelto di non negoziare con lo Stato islamico. E mentre tutti gli altri accettavano le condizioni poste per il rilascio, per noi non c'era nessun accordo".