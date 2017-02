Nuovo test missilistico di Pyongyang, dure reazioni di Usa e Giappone

Immediata la reazione dei Paesi dell'area, primi tra tutti Corea del Sud e Giappone, ma anche degli STati Uniti. Non è ancora chiaro quale sia il missile lanciato: se si tratti di un Musudan, progettato per volare fino a 3-4mila chilometri, oppure di un Rodong, che ha una portata massima di 1.500 chilometri. Nel 2017 il regime lanciò per otto volte un Musudan, ma una volta sola, a giugno, con successo, quando fece un volo di circa 400 chilometri.



Dure reazioni anche da Giappone e Usa - Immediata la reazione di Seul che parla di "provocazione che viola in modo flagrante un'altra volta le risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu". La notizia del lancio è rimbalzata presto nel continente americano, in Florida, dove era in corso, nel resort di Mar-a-Lago, l'incontro tra il presidente degli Usa Donald Trump e il primo ministro giapponese Shinzo Abe. "Voglio solo che tutti capiscano, e sappiano, che gli Stati Uniti d'America sono con il Giappone, nostro grande alleato, al cento per cento", ha detto il capo della Casa Bianca in una breve dichiarazione ai giornalisti. Mentre Abe ha definito il lancio come "assolutamente inaccettabile" e ha invitato Pyongyang a rispettare le risoluzioni delle Nazioni unite che vietano lo sviluppo nucleare per fini militari e danno limiti alla tecnologia missilistica.



Il Pentagono: Usa vigili su Pyongyang - Dal canto suo lo Strategic Command del Pentagono fa sapere che le forze militari degli Stati Uniti "rimarranno vigili davanti alle provocazioni della Corea del Nord e sono pienamente impegnate a lavorare con gli alleati della Corea del Sud e del Giappone per mantenere la sicurezza". Secondo quanto ha potuto accertare il governo nipponico, il missile è caduto a circa 350 chilometri dalla costa nordcoreana e non ha causato danni, anche se Tokyo ha protestato formalmente con le autorità del Paese per il lancio.



Negli ultimi mesi Pyongyang aveva mantenuto un basso profilo, evitando particolari provocazioni militari. L'ultimo episodio di questo tipo risale al 20 ottobre, quando il regime tentò il lancio, fallito, di un missile, probabilmente un Musudan di medio raggio, poco prima del terzo dibattito tra i candidati alla presidenza Usa, Hillary Clinton e Donald Trump. Kim Jong-un era poi tornato a farsi sentire con il messaggio per il nuovo anno, quando disse che i missili intercontinentali nordcoreani erano giunti alla "fase finale" dello sviluppo, incassando la risposta di Trump via Twitter. Tuttavia, gli esperti sono scettici sulle effettive capacità militari e missilistiche del Paese asiatico.