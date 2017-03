Nuovo schiaffo di Trump a Obama e agli ambientalisti: via libera all'oleodotto Keystone

Trump concede l'autorizzazione per l'oleodotto Keystone, capovolgendo una precedente decisione di Obama e in uno schiaffo agli ambientalisti. Dopo otto anni di battaglia, TransCanada ha ottenuto il via libera al progetto per trasportare petrolio dal Canada agli stati del Golfo del Messico. Lo annuncia TransCanada in una nota. "Apprezziamo l'amministrazione Trump per aver rivisto e approvato questa importante iniziativa" afferma il ceo Russ Girling.