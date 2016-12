Nuovo gelo tra Washington e Mosca Casa Bianca attacca: "Putin è corrotto"

I motivi dell'attacco secondo Washington - Mai prima l'amministrazione Obama era stata così esplicita nel puntare il dito direttamente contro lo "zar" e il suo presunto tesoro segreto, valutato nel 2007 dalla Cia in circa 40 miliardi di dollari. A far spirare nuovi venti di guerra fredda sono le parole di Josh Earnest, il portavoce della Casa Bianca, che assesta un altro duro colpo all'immagine di Putin dopo l'ipotesi formulata dalla pubblica accusa britannica che il leader russo abbia "probabilmente" approvato l'uccisione dell'ex spia del Kgb Alexander Litvinenko.



"Riflette al meglio la visione dell' amministrazione", ha risposto Earnest a un cronista che gli chiedeva di esprimersi sulle dichiarazioni rilasciate recentemente alla Bbc da Adam Szubin, sottosegretario facente funzione al Tesoro, che ha accusato il leader del Cremlino di essere corrotto sostenendo che Washington lo saprebbe da molti anni.



"Putin maschera la sua reale ricchezza" - "Ha un presunto stipendio statale di circa 110mila dollari all'anno, questa non è una dichiarazione precisa della sua ricchezza, si è preparato e ha messo in atto i modi per mascherare la sua attuale ricchezza", ha denunciato, senza però scendere nei particolari, come quelli rivelati da alcuni ex insider caduti in disgrazia.



I regali sontuosi agli amici - Ad esempio Olympia, lo yacht da 35 milioni di dollari che gli avrebbe regalato l'oligarca Roman Abramovich, il patron del Chelsea, i cui legali però hanno smentito. Ma sul tesoro di Putin si favoleggia da anni: ville, dacie, aerei, orologi, ma soprattutto partecipazioni nei colossi di Stato, da Gazprom a Surgutneftegz. Tanto che già nel 2008 lo stesso presidente russo era intervenuto personalmente per liquidare come "spazzatura" la notizia che lo indicava come l'uomo più ricco d'Europa.



Ma i sospetti che lui continui ad accumulare fortune, anche tramite la corruzione, non si sono mai fermati: dalle Olimpiadi di Sochi 2014 ai Mondiali di calcio 2018. Accuse spesso rilanciate dall'oppositore Alexiei Navalni, il nemico numero uno di Putin, ma senza mai prove evidenti.



L'ira del Cremlino: "Washington tiri fuori le prove" - Affermazioni che hanno scatenato l'ira del Cremlino. Il portavoce del presidente, Dmitri Peskov, aveva già chiesto agli Usa di tirare fuori le prove. "Muovere accuse simili per un ente come il ministero delle Finanze Usa senza sostenerle con delle prove concrete getta un'ombra sull'ente stesso", aveva tuonato. Ora per Mosca l'onere prove ricade sulla Casa Bianca.