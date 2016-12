Nuovo attentato in Iraq, autobomba esplode a Baghdad: vittime

Sono almeno 21 le vittime dell'attentato a Baghdad quando un'autobomba è esplosa nel sudest della capitale irachena. I feriti sono 42. Secondo fonti della polizia locale, l'attentato aveva come obiettivo i pellegrini sciiti che stavano per recarsi nel tempio di Kadhimiyah per la commemorazione annuale dell'imam Musa Kadhim, mentre altri funzionari iracheni sostengono che l'attacco fosse mirato a colpire un mercato nelle vicinanze.