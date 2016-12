Nuovo assalto di Boko Haram, rapite altre 60 ragazze

12:02 - Almeno altre 60 ragazze sarebbero state rapite in Nigeria, nella regione di Adamawa, nel Nordest del Paese, dal gruppo islamico jihadista Boko Haram. Lo riporta l'agenzia Misna. Quaranta giovani sono di Waga Mangoro e altre 20 di Grata. Fonti locali hanno confermato che l'area era da circa due mesi sotto il controllo dei ribelli.

"Abitanti di Wagga - riferisce la agenzia missionaria Misna in un dispaccio di questa mattina - hanno detto che un centinaio di Boko Haram armati fino ai denti, sono entrati nel villaggio e hanno cominciato a sparare e poi hanno bruciando case e negozi. Hanno ucciso due uomini e portato via le ragazze.



I ribelli si trovano tuttavia nell'area". Questo ulteriore rapimento, sottolinea Misna, "mette in dubbio le trattative tra il governo di Abuja e i ribelli per il rilascio delle 200 ragazze di Chibok rapite lo scorso aprile": trattative che nei giorni scorsi avevano aperto la speranza di uno spiraglio.