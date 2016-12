Nuovi raid Usa contro Isis

Le forze Usa e della Coalizione hanno condotto diversi raid contro le postazioni dell'Isis in Iraq e in Siria, in particolare nella zona di Kobane. Lo ha reso noto il Comando centrale Usa (Centcom). In Iraq, le forze statunitensi hanno inoltre lanciato dagli aerei approvvigionamenti per le forze di sicurezza irachene, su richiesta del governo di Baghdad. In Siria in quattro raid a nord di Kobane sono stati colpiti diverse postazione dell'Isis.