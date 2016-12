Nuovi orrori in Iraq, Ong: "L'Isis uccide i civili che tentano la fuga da Falluja"

Shakir al-Essawi, capo regionale dell'Nrc, ha raccontato che i civili "cercano di attraversare il fiume nascosti in frigoriferi, armadi e botti".



"I nostri peggiori timori sono stati tragicamente confermati e i civili vengono colpiti mentre cercano di fuggire per mettersi in salvo", racconta, citato da Bbc, Nasr Muflahi, direttore di Nrc in Iraq, secondo cui "si tratta di uomini, donne e bambini innocenti che si sono lasciati tutto alle spalle e cercano solo di salvarsi la vita".



L'Nrc (Norwegian Refugee Council), che gestisce campi per rifugiati nei pressi di Falluja e che ha raccolto testimonianze di chi è riuscito a lasciare la città assediata, stima che vi siano ancora circa 50mila civili, di fatto ostaggi dehli jihadisti. L'Isis da due anni che tiene in mano la città irachena, a maggioranza sunnita, che sorge a 50 chilometri a ovest di Baghdad.