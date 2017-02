Nuovi alloggi in Cisgiordania, preoccupazione della Farnesina

Il palazzo della Farnesina - Foto di Giorgio Benni

"La Farnesina ribadisce la propria preoccupazione per l'approvazione di ulteriori 3mila unità abitative in Cisgiordania". Lo scrive il ministero degli Esteri in una nota. "In coerenza con la consolidata posizione italiana - prosegue la nota - la Farnesina evidenzia che l'ulteriore espansione degli insediamenti è un ostacolo alla prospettiva della soluzione dei due Stati, per la quale entrambe le parti sono chiamate a impegnarsi".