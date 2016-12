Nuove tensioni Usa-Cina

Gli Stati Uniti hanno messo in guardia la Cina sull'uso, sul territorio americano, di agenti segreti per fare pressione sui cittadini cinesi, spingendoli a rientrare nel paese con la cosiddetta "Operation Fox Hunt". Lo riporta il New York Times, sottolineando che nel mirino degli agenti di Pechino di sono espatriati di rilievo, alcuni ricercati in Cina con l'accusa di corruzione.