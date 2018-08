Nuove sanzioni contro Iran, Londra prende le distanze da Washington

Sulla questione delle nuove sanzioni contro l'Iran , la Gran Bretagna prende le distanze dagli Stati Uniti e ribadisce che terrà fede all'accordo sul nucleare . "Non seguiremo gli Usa sulle sanzioni", ha affermato Alistair Burt, viceministro degli Esteri e responsabile del dossier mediorientale. "Come abbiamo già chiarito - ha aggiunto - consideriamo l'accordo sul nucleare parte importante non solo della sicurezza nella regione, ma nel mondo".

Le nuove sanzioni dell'amministrazione Trump sono "immotivate poiché l'Iran sta rispettando questo accordo in termini di smaltimento dei suoi stock di uranio e sta rispettando la volontà dell'Aiea di verificare che esso non ritorni alla politica dell'avventurismo nucleare, cosa che noi riteniamo di estrema importanza".



"Vi sono altre questioni che coinvolgono l'Iran di cui siamo preoccupati nella regione", ha poi puntualizzato il viceministro Burt, facendo cenno alle "interferenze" regionali imputate a Teheran pure da Washington, ma questo non significa mettere in discussione "un'intesa concordata con un gruppo di altri partner internazionali" e che il Regno Unito continua a "pensare sia molto importante".



Trump: "Chi fa affari con Teheran, non li potrà fare con Usa" - Trump, nonostante i dubbi dello storico alleato inglese, ha però deciso di proseguire con la sua strategia minacciando anche i Paesi che abbiano legami economici con l'Iran. "Le sanzioni sono state ufficialmente lanciate. Sono le più dure mai imposte, e a novembre raggiungeranno un altro livello. Chiunque farà affari con l'Iran non farà affari con gli Stati Uniti. Chiedo la pace nel mondo, niente di meno!", così il presidente Usa su Twitter.