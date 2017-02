Nuova Zelanda, oltre 400 balene spiaggiate: 300 sono morte

Oltre 400 balene si sono spiaggiate in Nuova Zelanda in uno dei peggiori incidenti di questo tipo nella storia del Paese. Militanti ambientalisti sperano di riuscire, con l'alta marea, a far riprendere il mare almeno ad alcune delle 416 balene pilota che si sono arenate. Di queste tra le 250 e le 300 sono già morte. Gli animali ancora sulla spiaggia sono stati coperti e vengono tenuti bagnati con secchiate di acqua.