Nuova Zelanda, la tragedia di una 26enne: si sposa e muore dopo poche ore

Non ha neanche avuto il tempo di godersi la festa del suo matrimonio Jamieka McCarthy Harford , 26enne neozelandese . La ragazza è morta poche ore dopo le nozze, lasciando tutti sotto shock. In particolare, il neo sposino Alistair John : "Sono sconvolto. Ci è stata portata via senza preavviso da una malattia orribile e mortale ". Si parla di infezione da meningococco . “Jamieka era così felice di essersi sposata e il matrimonio è stato bellissimo, ricco d'amore”, ha fatto sapere la famiglia.

La storia - I primi sintomi sono comparsi proprio durante la cerimonia, celebrata sulla penisola di Whangaparaoa. Proprio in questa splendida location, Jamieka ha mostrato ai suoi cari gli ultimi radiosi sorrisi. Poi lo shock: “È stato incredibilmente difficile”, ha dichiarato il marito al New Zealand Herald. I genitori della sposa, distrutti dal dolore, hanno descritto la figlia come “la persona più gentile del mondo”. E hanno aggiunto: “Amava la vita. Metteva al primo posto gli altri e mai se stessa. Era una moglie, una figlia, una nipote, una sorella, una cugina e un'amica amata da tutti. Ci mancherà tantissimo, per sempre”.



L’Auckland Regional Public Health Service - centro regionale di sanità pubblica - sta lavorando con la famiglia per prevenire la diffusione della malattia.